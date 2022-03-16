موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة اليوم 2022، يبحث الآلاف من المنتفعين عن موعد صرف شيكات الشؤون وذلك بعد تأجيلها لأشهر عدة فيما يترقب المستفيدين وهم من الفئة الهشة والفقراء صرفها فورًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية قبل حلحول شهر رمضان المبارك 2022 ، فريق فلسطين اليوم كتب لكم في هذه المقالة أخر الاخبار عن هذا الموضوع .

موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022

أعرب عبد الإله الاتيرة مستشار رئيس حكومة رام الله اليوم الأحد 9/1/2021 ، عن أمله أن تكون هناك انفراجة قادمة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال الأيام القادمة.

وقال الأتيرة لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية":"نأمل أن يدفع الاتحاد الأوروبي مخصصات الشؤون الاجتماعية بداية مارس القادم، والإيفاء بالتزاماته بشأن مخصصات الشؤون، وخاصةً أن الاتحاد الأوروبي لم يدفع أي أموال منذ عام كامل.

أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم 2022

وكان وزير التنمية الاجتماعية برام الله د. أحمد المجدلاني، أكد خلال تصريحات سابقة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أنه لا جديد يذكر على موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الذي يستفيد منها آلاف الأسر المتعففة في الضفة المحتلة وقطاع غزة، قائلاً: إنه "لا جديد في هذا الأمر"،موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة اليوم 2022

وأضاف الوزير المجدلاني:"مع تحسن الوضع المالي في الربع الأول من هذا العام في موازنة السلطة ربما ينعكس إيجابيًا على صرف مخصصات الشؤون".

وأوضح الوزير، أن تأخر صرف شيكات الشؤون يعود إلى الوضع المالي الصعب التي تُعاني منه موازنة السلطة بسبب العقوبات "الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن الدول المانحة تقدم ما نسبته 28 بالمئة في المساهمة بتوفير مخصصات الشؤون.

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هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أكد في وقت سابق، عدم قدرته على توفير مساهمة في مخصصات شيكات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام الجاري.

وبين مسؤول الإعلام بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان، أن السبب يعود لأسباب فنية فقط.

وقال عثمان إن "الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذا العام كان على تواصل مع السلطة الفلسطينية وأبلغها بتأخر المساعدات الأوروبية لأسباب فنية مرتبطة بموضوع البرمجة الأوروبية المتعددة السنوات وهو ما يحدث كل دورة تمويلية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يساهم في ثلث المخصصات الاجتماعية تقريبا والباقي تدفعه السلطة".

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هل تم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2022

وفي مقالنا موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة اليوم 2022 سنوضح موقف مراكز الحقوق من تاخير الشؤون فقد أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة اليوم الثلاثاء 22/2/2022 ، تأخير وزارة التنمية الاجتماعية صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لأكثر من 10 شهور، للأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة والضفة الغربية دون إبداء أي أسباب أو حجج لتأخر صرفها.





متى سيتم صرف شيكات الشؤون الاجتماعية رسمياً

ويُذكر أن البرنامج الخاص لصرف الشيكات مغلق منذ فترة، نظراً لعدم صرف مستحقات الشؤون، و لا يوجد أي موعد حتى اللحظة لفتح هذا البرنامج، وفي تصريح لوزير التنمية الاجتماعية أمس الإثنين الموافق 21فبراير/شباط 2022م أنه لا موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، داعيا المواطنين للصبر بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

ويشار إلى أن جميع المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية هم من الأسر شديدة الفقر ولا دخل لديها سوى الشؤون والبالغ عددهم ما يقارب "111"ألف أسرة، وتعيل بعض من المرضى الذين يلزمهم علاج وذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يعرض حياة هؤلاء الأشخاص إلى الخطر ومضاعفة معاناتهم وتدهور المستوى المعيشي والاقتصادي لديهم، في ظل حرمانهم من الأمن الغذائي وعدم قدرتهم على شراء العلاج والمستلزمات الخاصة للأطفال، إضافة إلى تراكم الديون عليهم.

صرف شيكات الشؤون يكون كل 3 شهور، أي 4 مرات على مدار العام، وعليه يتساءل المركز عن مدى الأزمة التي تمر بها الحكومة والتي توقفت عند شيكات الشؤون والتي تبلغ فقط "130" مليون شيكل للضفة والقطاع غزة، الأمر الذي يضع تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذه الأزمة ومحاولة السلطة الفلسطينية مسح هذا الملف من سجلات الوزارة، وبدوره يوضح المركز أن ضمان العيش بحياة كريمة وتوفير أدنى الحقوق الأساسية من مأكل وملبس ومشرب ومأمن، وتوفير العمل والعلاج هو حق ثابت للمواطنين يجب على الحكومة توفيره لهم.