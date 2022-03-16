"القوى الوطنية" تقرر إقامة خيمة لمساندة إضراب الأسرى بغزة

أكدت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، أنها في حالة انعقاد دائم لمساندة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.

وقالت لجنة الأسرى خلال مؤتمر صحفي عقدته في غزة نصرة للأسرى، اليوم الاربعاء :" قررنا إقامة خيمة لمساندة إضراب الأسرى عن الطعام في الـ 25 من الشهر الجاري"، داعية شعبنا إلى دعم الأسرى في معركتهم ضد السجان الصهيوني.

وقررت الحركة الوطنية الأسيرة، عصر اليوم الأربعاء، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25/3/2022 في كافة السجون حتى تحقيق مطالبها الشرعية من قبل مصلحة السجون "الإسرائيلية".

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" في ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا حتى النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا، وفي هذا السياق قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25/3/2022 حتى تحقيق مطالبنا الشرعية".

وأضافت:" إن درب التحرير على طريقها الكثير من التضحيات والمعاناة والألم، وهذا لن يزيدنا إلا إصرارًا على المضي بها قدمًا"، مؤكدة أن المعركة في كل الساحات مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير الأرض والإنسان.

ودعت الحركة الوطنية في بيانها جماهير شعبنا وقواه الحية وفصائله المقاومة والقيادة الفلسطينية إلى مساندتنا في هذه المعركة.