الحركة الأسيرة تقرر الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الـ25 من الشهر الجاري

قررت الحركة الوطنية الأسيرة، عصر اليوم الأربعاء، الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25/3/2022 في كافة السجون حتى تحقيق مطالبها الشرعية من قبل مصلحة السجون "الإسرائيلية".

وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" في ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا حتى النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا، وفي هذا السياق قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25/3/2022 حتى تحقيق مطالبنا الشرعية".

وأضافت:" إن درب التحرير على طريقها الكثير من التضحيات والمعاناة والألم، وهذا لن يزيدنا إلا إصرارًا على المضي بها قدمًا"، مؤكدة أن المعركة في كل الساحات مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير الأرض والإنسان.

ودعت الحركة الوطنية في بيانها جماهير شعبنا وقواه الحية وفصائله المقاومة والقيادة الفلسطينية إلى مساندتنا في هذه المعركة.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

انتفاضة السجون

يا جماهير شعبنا العظيم، تحية عز وإباء نبرقها لكم من قلاع الأسر.

نتوجه لكم اليوم ونحن نودع سويًا ثلاثة من شهداء شعبنا من النقب إلى القدس إلى نابلس جبل النار، شهداؤنا الذين هم نور طريقنا، تتلاقى دماؤهم لتشكل خريطة فلسطين الكاملة، وليؤكد شعبنا وحدة الحال والمصير والطريق نحو التحرير.

بعد الترحم على شهداء شعبنا والدعاء لهم بالقبول والرحمة، نؤكد على عدة قضايا:

أولًا: إن درب التحرير على طريقها الكثير من التضحيات والمعاناة والألم، وهذا لن يزيدنا إلا إصرارًا على المضي بها قدمًا.

ثانيًا: إن معركتنا في كل الساحات مستمرة ولن تتوقف إلا بتحرير الأرض والإنسان.

ثالثًا: في ظل تعنت الاحتلال عبر إدارة السجون وعدم الاستجابة لمطالبنا بوقف إجراءاته بحقنا، فإننا ماضون في معركتنا حتى النهاية لنيل حقوقنا وحريتنا، وفي هذا السياق قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في 25/3/2022 حتى تحقيق مطالبنا الشرعية.

رابعًا: ندعو جماهير شعبنا وقواه الحية وفصائله المقاومة والقيادة الفلسطينية إلى مساندتنا في هذه المعركة.

الرحمة للشهداء، والحرية للأسرى

وإنه لجهاد، نصرٌ أو استشهاد

وإنها لثورةٌ حتى النصر

الحركة الوطنية الأسيرة

لجنة الطوارئ الوطنية العليا

16/3/2022