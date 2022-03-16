قوات القمع تقتحم سجن "نفحة" وإدارته تعزل اثنين من الأسرى

اقتحمت قوات القمع التابعة لمصلحة السجون "الاسرائيلية"، عصر اليوم الأربعاء، سجن نفحة الصحراوي

وقال نادي الأسير الفلسطيني" إن قوات القمع اقتحمت قسم (13) في سجن "نفحة"، وإدارة السجن عزلت اثنين من الأسرى، مدعية وجود فتحة داخل غرفة الزيارة".

وتشهد كافة السجون حالة من التوتر، على اثر الاجراءات التي تمارسها مصلحة السجون ضد الأسرى الفلسطينيين، فقد أقدمت إدارة سجون الاحتلال أمس الثلاثاء، على فرض عقوبات جديدة بحق جميع الأسرى القابعين في مختلف السجون، استكمالاً للهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال بحقهم منذ أكثر من شهر.

ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين فأن من بين العقوبات المفروضة، مصادرة معدات الطبخ من الأسرى في كافة المعتقلات، حيث منعتهم من استخدام طناجر الطبخ وبرادات الشاي وصواني الطعام والمعالق، وذلك بذريعة أن هذه الأدوات مصنوعة من الحديد، وبالتالي تم مصادرتها لدواعي أمنية، كذلك تم منعهم من استخدام الكؤوس الزجاجية والفخار.

كما قامت إدارة السجون بحرمان الأسرى أيضاً من عدة أصناف من الخضار والفواكه وصادرتها من الأقسام.