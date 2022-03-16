برلين: إرسال عسكريين من الناتو إلى أوكرانيا خط أحمر

جدد المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني شتيفن هيبيشترايت، اليوم الأربعاء، رفض برلين فكرة إرسال عسكريين من قوات حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا.

وعلق المتحدث على تصريحات ياروسلاف كاتشينسكي، نائب رئيس الوزراء البولندي ورئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم، الذي اقترح أثناء زيارته إلى كييف إرسال بعثة لحلف الناتو أو بعثة "أوسع" من ذلك إلى أوكرانيا.

وبحسب هيبيشترايت فقد "قال المستشار (الألماني) بهذا الصدد بكل وضوح مرارا وتكرارا - شأنه شأن الرئيسين الفرنسي والأمريكي - إنه لن يتم إرسال أي جنود للناتو إلى خارج حدود الناتو أو إلى أوكرانيا. هذا شيء واضح. ويجب أن يكون ذلك خطا أحمر، وإلا فسيكون من الصعب التمييز بين بعثة إنسانية أي بعثة إسعاف وأخرى عسكرية".

مع ذلك فقد أشاد المتحدث باسم الحكومة الألمانية بزيارة رؤساء وزراء بولندا وسلوفينيا والتشيك إلى العاصمة الأوكرانية، واصفا إياها بأنها "مظاهرة تضامن رائعة"، مضيفا: "نرحب بكل شكل من أشكال التضامن".