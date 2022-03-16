تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم الليلة أمام أرسنال، تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم، إلى ملعب "الإمارات" في لندن، الذي سيكون مسرحا لموقعة أرسنال وضيفه ليفربول، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول لمواصلة سلسلة انتصاراته المحلية، واستغلال تعثر متصدر الدوري مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس (0-0)، من أجل تضييق فارق النقاط، إلى نقطة واحدة فقط.

تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم

وينطبق الأمر ذاته على أرسنال، الذي يقدم موسما من أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة، وسيبحث عن تحقيق الفوز للتشبث بالمركز الرابع، من أجل العودة لدوري الأبطال.

ووفقا لموقع "هوسكورد" العالمي، فإن النجم المصري محمد صلاح، سيكون على رأس تشكيلة ليفربول، في مباراة الليلة، على الرغم من خروجه مصابا أمام برايتون في الجولة الماضية، وعدم مشاركته في مران الاثنين الماضي.

تشكيلة ليفربول أمام أرسنال

وفي اطار مقالنا تشكيلة ليفربول المتوقعة اليوم الليلة أمام أرسنال سنرفق لكم في فرق موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التشكيل المتوقع لفريق نادي ليفربول أمام أرسنال الليلة:

ليفربول: أليسون - روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد - فابينيو - هيندرسون - تياغو - دياز - ماني - صلاح.

تشكيلة ليفربول الأساسية اليوم

تشكيلة ليفربول 2022

ووفقا لموقع "هوسكورد" العالمي، فإن النجم المصري محمد صلاح، سيكون على رأس تشكيلة ليفربول، في مباراة الليلة، على الرغم من خروجه مصابا أمام برايتون في الجولة الماضية، وعدم مشاركته في مران الاثنين الماضي.

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام ليفربول

تشكيلة أرسنال أمام ليفربول

ومن المتوقع أن يدخل أرتيتا مدرب أرسنال بالتشكيلة التالية أمام ليفربول:

رامسدال، سيدريك ، وايت ، جابرييل ، تيرني ؛ شاكا ، بارتي ؛ ساكا ، أوديجارد ، مارتينيلي ؛ لاكازيت.