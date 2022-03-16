داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:10 م
16 مارس 2022
داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس
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أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الخميس.

وذكرت في بيان لها، أن السفر للحافلتين التاسعة والعاشرة من الكشف السابق والحافلتان الأولى والثانية من الكشف الجديد رقم (2022/14، بالإضافة إلي للمتأخرين من الكشف السابق رقم (13)، إضالة للحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/11)، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأوضحت في بيانها أن إجراء فحص كورونا للمسافرين من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وذكرت أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الخميس 3/17: فحص الحافلات (3-5).

- الأحد 3/20: فحص الحافلات (6-8).

- الإثنين 3/21: فحص الحافلتين (10،9).

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، وأن الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

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