التعليم بغزة تُعزز قيمة القدس لدى طلبة المدارس

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة نشاطات وفعاليات مدرسية ركّزت على غرس قيمة القدس لدى طلبة المدارس وذلك خلال أسبوع تعزيز مكانة القدس في نفوس الطلبة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تنفيذ ما يقارب من 25,749 حصة دراسية، وإعداد ونشر4,290 لافتة وبوستر مدرسي، وتنفيذ 2,145 فعالية نشيد، و294 معرض فني، و2,145 إذاعة مدرسية ، إضافة إلى تنفيذ العشرات من المسابقات الثقافية الوجاهية والإلكترونية، والمسابقات الفنية والرياضية، والفعاليات الكشفية والمهرجانات.

كما استضافت أسرى محررين من القدس وشخصيات أكاديمية ونواب من المجلس التشريعي للحديث عن القدس والمسجد الأقصى، كما جرى تفعيل صفحات المدارس وصفحة الوزارة وقناة روافد وإذاعة صوت التعليم من خلال التصاميم والمواد المرئية والمكتوبة والمسموعة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم لدى طلبة المدارس والذي تُطلقه الوزارة ويستمر طيلة العام الدراسي الحالي.

يشار إلى أن البرنامج يُركز على تعزيز قيمة واحدة كل أسبوع، تكون ضمن مجال القيم الإسلامية والأخلاقية والسلوكية والوطنية والاجتماعية.