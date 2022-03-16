غزة: أماكن عقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2022-2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء 16/3/2022، أماكن عقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2022-2023، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام بغزة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أنه يمكن للمتقدمين لامتحان الوظائف التعليمية للعام 2022-2023 معرفة أماكن تقديم الامتحانات وأرقام الجلوس من خلال الدخول إلى بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة وذلك من خلال الرابط التالي

https://eservices.mohe.ps/jobs-gate/my_jobs.php

ونوهت إلى أن الامتحان سيعقد يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022الساعة الحادية عشر صباحاً.