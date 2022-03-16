الفلكية الفلسطينية تحدد موعد بدء شهر رمضان المبارك

أعلنت الفلكية الفلسطينية، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 ، أن موعد بدأ شهر رمضان المبارك هو يوم السبت الموافق 2 نيسان-أبريل المقبل، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي قامت بها.

وأفادت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن الاقتران المركزي لهلال شهر رمضـان للعام الجاري يتم يوم الجمعة 1 نيسان في الساعة 09:24 صباحاً، حسب التوقيت المحلي لفلسطين، وهو يعد يوم الرؤية.

وأشارت أن الشمس تغرب في هذا اليوم في مدينة القدس عند الساعة 06:58 دقيقة، ويغرب القمر في تمام الساعة 07:14، ويغرب القمر بعد غروب الشمس في هذا اليوم في جميع الدول العربية والإسلامية، وسوف تكون رؤيته ممكنة بالتلسكوبات من بعض الدول غرب الوطن العربي.

وأضافت الجمعية بأن فترة الصوم خلال شهر رمضان ستتراوح بين 14 ساعة و4 دقائق أثناء اليوم الأول، و15 ساعة و4 دقائق أثناء اليوم الأخير.