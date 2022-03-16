وقائي السلطة بنابلس يستدعي محررين من الجهاد

في إطار الهجمة المسعورة لأجهزة أمن السلطة تجاه أبناء شعبنا وكوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي، أقدم جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية على استدعاء المحررين سلامة عبد الجواد (28 عاماً)، ومصطفى أبو شنب (25 عاماً) من مخيم عسكر بمدينة نابلس المحتلة، للمقابلة.

والمحرر سلامة عبد الجواد، هو أسير محرر أمضى قرابة خمس سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج. بينما مصطفى أبو شنب أعزب، وأمضى قرابة ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وهما من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مدينة نابلس.

يذكر أن أجهزة أمن السلطة تمارس أبشع الإجراءات وأقسى العقوبات بحق المعتقلين السياسيين، فيما تستمر في سياسة الاعتقال السياسي والاستدعاء بحق أبناء شعبنا ومقاومتنا بالضفة المحتلة.