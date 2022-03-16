هيئة الأسرى: شهادات جديدة لشبان تعرضوا للضرب المبرح أثناء اعتقالهم

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، شهادات اعتقال لشبان فلسطينيين تعرضوا للضرب والتنكيل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اعتقالهم .

ومن بين الإفادات التي نقلها تقرير الهيئة، شهادة الشاب خالد محمد أبو البها (48 عاماً) /رام الله والذي اعتقل الساعة الثانية بعد منتصف الليل، حيث قامت قوة كبيرة من الاحتلال بمداهمة منزله وتفجير الأبواب وقلب محتويات البيت رأسا على عقب، ثم اقتادوه مشياً على الأقدام لمسافة 3 كم الى معسكر الجيش ومكث هناك لمدة قرابة الأربع ساعات، ليتم نقله الى مركز "تحقيق عتصيون" حيث يقبع هناك .

أما عن حال الأسير يحيى اسماعيل صالح ( 31 عاماً) من مدينة الخليل، إذ اعتقلته قوة كبيرة من الاحتلال بعد مداهمة منزله الساعة الثالثة فجرا وتفتيشه وتكسير محتوياته وقلبها رأسا على عقب، ليقتادوه بعد ذلك الى " مركز تحقيق عتصيون" حيث يقبع هناك

وعن حال الأسير مهدي يوسف طاهر البرغوثي (43 عاماً) / رام الله حيث اعتقلته قوة من الاحتلال الساعة الرابعة فجرا من منزله بعدما تم تفجير الابواب والدخول بطريقة همجية ، لينقلوه بعد ذلك الى " معسكر رنتيس" ثم أحضر الى عتصيون حيث ما زال يقبع هناك .

وأدانت هيئة الأسرى، الاعتداءات العنصرية الإجرامية المتكررة، التي يتعرض لها الفلسطينيون خلال عمليات اعتقالهم واقتيادهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يتنافى بشكل كامل مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان .