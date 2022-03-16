سلمي :شهادات المعتقلين السياسيين تدلل على مستوى الانحدار لأجهزة أمن السلطة

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي ان شهادات المعتقلين السياسيين من الأسرى المحررين والمقاومين الذين تعتقلهم أجهزة أمن السلطة، تدلل على مستوى الانحدار الذي وصلت إليه هذه الأجهزة في سياساتها التي تخدم الاحتلال بسعيها الحثيث لملاحقة العمل المقاوم.

وقال سلمي خلال تصريح مقتضب تعليقاً على الاعتقالات السياسية أن السلطة تجاوزت الأعراف الوطنية والقيم الأخلاقية والقانونية والذي تدلل عليه بوضوح أساليبها في اختطاف النشطاء.

واعتبر ان هذه الشهادات تمثل دليل إدانة لهذه الأجهزة وسياساتها، وهي شهادات تضع المؤسسات القانونية والحقوقية أمام مسؤولياتها لحماية الحريات العامة والتصدي لكل التعديات التي تمس بالمواطنين.