موعد مباراة الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2022

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة 2022في السنوات الأخيرة أهم مباراة في كرة القدم على صعيد الأندية، رغم تراجعه قليلاً خاصةً هذا الموسم، الا ان مباراة ريال مدريد وبرشلونة لها جمهور كبير في العالم العربي والاسلامي ، كون ان الفريقين يمتلك اكبر عدد من الرياضيين ، وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ، تقدم لكن موعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة 2022 ، .

بلغت مباراة الكلاسيكو ذروة شعبيتها في جميع أنحاء العالم في العقد الماضي، حيث كانت تمثل مواجهة مباشرة بين رمزي الحقبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

فقدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة شيئا من رونقها بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، وبعد مغادرة ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان الفرنسي مطلع الموسم الحالي، وتراجعت الشعبية بعض الشيء، لكن مباراة الكلاسيكو لاتزال هي الأهم.

مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

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لكن، ما هو موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة؟ الإجابة تجدها وأكثر في الأسطر التالية.

متى موعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة؟

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة هو الأحد 20 مارس/ آذار 2022، وستقام في ملعب الملكي سانتياجو بيرنابيو.

وتنطلق صافرة بداية الكلاسيكو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرةً بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وسينقل الكلاسيكو عبر شاشتها.

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عادةً ما تخصص الشبكة مجموعة من القنوات لنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة، لكن القناة الرئيسية ستكون beIN SPORTS PREMIUM 1.

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ما هي نتائج الكلاسيكو 2021-22؟

ستكون مباراة ريال مدريد وبرشلونة القادمة هي الكلاسيكو الثالث هذا الموسم، بعد لقاء الدور الأول والسوبر الإسباني.

انتهت المباراتان السابقتان بفوز الملكي، وهو ما يعطي أهمية أكبر للقاء القادم بالنسبة للكتلان، حيث سيعد ثأريًا لهم.

ريال مدريد وبرشلونة.. من الأكثر فوزًا بالكلاسيكو؟

أقيم الكلاسيكو في 281 مناسبة من قبل، وذلك في جميع البطولات الرسمية والودية، وفاز البلوجرانا 155 مرة مقابل 104 انتصارات للبلانكوس و62 تعادلا.

وعلى الصعيد الرسمي فقط، أقيمت مباراة برشلونة وريال مدريد 248 مرة، والغلبة كانت للريال الذي فاز بـ100 مباراة مقابل 96 للكتلان، وانتهت 52 مباراة بالتعادل.