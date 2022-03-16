تحديد موعد الفوج القادم من العمرة في قطاع غزة

أكد رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة عوض أبو مذكور اليوم 16 مارس 2022 إلى أن الفوج الثاني للمعتمرين سيغادر يوم الاثنين القادم وعدده 298 معتمرًا، مبينًا أن 600 معتمر سيغادرون القطاع أسبوعيًا كما تم الاتفاق عليه.

وقال: "سيكون الموسم ناجح إن شاء الله، وهناك تعاون كبير جداً ما بين إدارة معبر رفح الجانب المصري وإدارة معبر رفح الجانب الفلسطيني، ونشكر كل المسؤولين الذين انجزوا هذه المهمة".

وأوضح أبو مذكور أن 295 معتمراً غادروا القطاع عبر معبر رفح البري وتوجهوا إلى مطار القاهرة.

وأضاف: "وصلوا مطار القاهرة الساعة 10:15م، وأقلعت الطائرة الساعة 01:30ص من صباح اليوم الأربعاء، والحمد لله الجميع وصل بسلام إلى المدينة المنورة".