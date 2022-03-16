غزة : إنشاء أكبر صالة رياضية مغطاة هي الأكبر في فلسطين

زفّ عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بشرى جديدة للرياضيين في قطاع غزة، وخاصة أصحاب الألعاب داخل الصالات المغلقة.

وقال هنية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنه حصل على الموافقة الأولية لإنشاء الصالة الرياضية المغطاة الأكبر في فلسطين بمنحة مالية 5 مليون دولار، موسم 2023-2024.

وأوضح هنية، أن مكان الصالة سيكون في منطقة الزهراء بمحررة "نتساريم" وسط قطاع غزة، حسب توجيهات لجنة العمل الحكومي.

وبيّن أنه سيتم البدء بوضع المخططات والتصميمات للصالة الرياضية خلال شهر سبتمبر القادم، بمساحة 15 دونما.