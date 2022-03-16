"إسرائيل" تُرجح: الهجوم السيبراني على مواقع حكومة بينيت نفذته دولة قوية

رجحت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء 16/3/2022، أن الهجوم السيبراني الذي شَلَ مواقع حكومة بينيت "الإسرائيلية"، الاثنين الماضي، نفذته "دولة قوية، وليس مخترقاً واحداً، أو عدة قراصنة أفراد".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤولين "إسرائيليين" ترجيحهم أن "الهجوم السيبراني نفذ من قبل دولة لديها نظام تكنولوجي متطور، وقد تكون إيران".

وذكر مصدر رسمي "إسرائيلي"، أن "الهجوم أصاب عددًا كبيرًا من المواقع الحكومية، لكن لم يكن شديدًا، ولم يلحق أضرارًا كبيرة بالأداء اليومي".

وقالت الصحيفة: إن "النتائج الأولية للتحقيقات، أشارت إلى وجود خرق أمني في اثنتين من مزودات خدمة الإنترنت التي تقدم الخدمات للحكومة".

وأعلنت ما تسمى "الهيئة الإسرائيلية للأمن السيبراني" الإثنين، عن "رصد هجوم حجب الخدمة (DDoS) على مزود الاتصالات لمدة ساعة، قبل أن تعود إلى العمل".