جنرال أمريكي: إيران تمتلك 3000 صاروخ بالستي جزء منها يصل "تل أبيب"

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، أن "إيران تمتلك 3000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة، وجزء منها يمكن أن يصل إلى "تل أبيب".

وأضاف ماكنزي، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي وفق ما أوردته قناة "i24" الإسرائيلية، أن الصواريخ الإيرانية لا يمكنها الوصول إلى أوروبا، لكنه لفت إلى أنه خلال السبع السنوات الأخيرة استثمرت إيران موارد كثيرة لزيادة مدى صواريخها وزيادة دقتها.

وقال: "رأينا ذلك في الهجوم على القاعدة الأمريكية في عين الأسد بالعراق في كانون ثاني/ يناير 2020 (بعد اغتيال سليماني)، حيث أصابت الصواريخ بدقة عدة عشرات من الأمتار".

وأكد الجنرال الأمريكي أمام أعضاء الكونغرس أن إيران ضاعفت مؤخرًا هجماتها ضد السعودية والإمارات عن طريق الحوثيين في اليمن، وأشاد أيضًا بدخول إسرائيل إلى نطاق مسؤولية القيادة المركزية الامريكية.

وبشأن الاتفاق النووي مع إيران قال ماكنزي: إن "سياسة الولايات المتحدة هي بأن لا يكون لإيران سلاح نووي".

وبيّن أن العودة إلى الاتفاق من الممكن أن لا يكون خطوة مثالية، لكنه هام من أجل الوصول إلى الهدف".

وقال ماكينزي: "على المستوى العسكري، مخاوفي هي بأن لا تكون لإيران قدرات نووية، لكن ارتفاع عدد وكفاءة الصواريخ البالستية وطائراتهم المسيرة الهجومية تقلقنا جدًا".