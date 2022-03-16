الدفعة الثانية من معتمري قطاع غزة تغادر مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 295 معتمراً من قطاع غزة، متجهين إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومنه إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة.

وكان في وداع المعتمرين القنصل العام لدولة فلسطين بالقاهرة المستشار أول نداء البرغوثي، بالنيابة عن سفير دولة فلسطين دياب اللوح، وكادر اللجنة الفنية في السفارة لمتابعة شؤون ومساعدة المعتمرين في الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

وأشارت البرغوثي إلى أن عدد المعتمرين الذين غادروا خلال اليومين الماضيين مطار القاهرة الدولي بلغ 591 معتمرا، مضيفة أن موعد سفر الدفعة الثالثة سيكون بتاريخ 22 من الشهر الجاري للالتحاق بالدفعة الأولى.

ويبلغ العدد الكلي لمعتمري المحافظات الجنوبية نحو 1200 معتمر.