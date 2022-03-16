ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يلتقي والد الأسير الحلبي بغزة

استقبل ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون والد الأسير محمد الحلبي خلال زيارته لقطاع غزة للتعرف على الأوضاع المعيشية التي استغرقت يومين.

وقال والد الأسير الحلبي بأن ممثل الاتحاد الأوروبي أعرب عن تضامنه مع الأسير الحلبي، خاصة بعد أن بدا واضحاً للجميع، بأن الأسير الحلبي بريء من كل التهم التي تقدمت له في محاكم الاحتلال "الإسرائيلية" منذ حزيران عام ٢٠١٦.

وأكد الحلبي، بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن نجله محمد، الذي يتعرض لأطول محاكمة في تاريخ القضية الفلسطينية، دون تقديم أي دلائل تدينه في الاتهامات التي وجهت له.

وعبر الحلبي، عن شكره للاتحاد الأوروبي الذي بدأ في خطوات جدية دبلوماسية وتضامنية للعمل على الإفراج عن ابنه محمد؛ والذي كان يشغل منصب مدير عمليات مؤسسة الرؤية العالمية الدولية في قطاع غزة، حيث قامت إسرائيل باعتقاله حين عودته عبر حاجز "إيرز"، أثناء مهمة عمله في الضفة الغربية.

وطالب مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين "إسرائيل" بضرورة الإسراع في الإفراج عن الأسير محمد الحلبي، الذي اعتقل دون دلائل تدين عمله خارج نطاق العمل الإنساني والإغاثي.

وقال الاتحاد الأوروبي عبر صفحته على (فيس بوك): "أمس التقى ممثل الاتحاد الأوروبي والد محمد الحلبي والذي أمضى ٥ سنوات في السجون "الإسرائيلية" دون حكم حيث تم تمديد اعتقاله للمرة الثلاث والعشرين بتاريخ ٢٢ شباط، بإبقاء حلبي معتقلاً والعزوف عن إصدار حكم بحقه، تستمر سلطات الاحتلال بانتهاك القانون الدولي وحرمانه الخضوع بعملية قضائية سريعة وعادلة ونزيهة. ما لم تثبت إدانته يجب إطلاق سراح حلبي في أسرع وقت ممكن".