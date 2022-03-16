بالفيديو تفاصيل صادمة يرويها المعتقل السياسي لدى السلطة محمود السعدي

روى محمود السعدي أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في جنين بالضفة المحتلة، اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 تفاصيل صادمة عن اعتقاله السياسي من قبل مخابرات السلطة الفلسطينية.

وقال السعدي خلال تصريحات له: "البداية كانت من اتصال جاء في ساعات الصباح الباكر من شخص أطلق على نفسه "أبو حسين" وادعى أنه من حركة الجهاد الإسلامي، وأصر على اللقاء عند وادي عز الدين لتسليمي أمانة على حد زعمه " .

وأوضح السعدي، أنه ولحظة وصوله للمكان داهمته قوة من المخابرات الفلسطينية وكانوا يتحدثون اللغة العبرية، حيث وصلنا للمكان الذي اعتقلوني فيه وبدأت رحلة التحقيق الشاقة والقاسية ".

وتابع : "التحقيقات تركزت معي حول كيفية وصول الأموال من الجهاد الإسلامي ولماذا أقاتل وأطلق النار صوب الاحتلال، مشيراً إلى أنهم وفور القول لهم أنه يقاتل الاحتلال يتم الرد عليه بالجاسوس والعميل وسب الذات الإلهية والبصق على وجهه.

واعتبر، أن معاملة مخابرات السلطة معه كانت أقسى وأصعب من معاملة الاحتلال أثناء التحقيق ، ذاكراً جزء مما لقيه من إجراءات قاسية لم يسبق لها مثيل، حيث أنه لم يتم رفع الكلبشات عن يده بتاتاً سوى عند ذهابه للحمام ولم يسمح له برفعها عند الوضوء.

وتابع:"الاحتلال كان يشبحني لـ4 ساعات متتالية وسط ظروف صعبة دون إعطائي أي مفرش أو غطاء أو فرشة، أما الجلوس فكان على الأرض".

وكان الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الاسلامي، اعتبر بالأمس حملة الاعتقالات للمجاهدين في يعبد القسام إفلاس احتلالي في مواجهة أبطال يعبد، والنفس الوطني الحر.

وقال:"اختطاف السلطة للمجاهد محمود السعدي "المتنح" من مخيم جنين، أمرٌ مؤسف بعد ارتقاء الشهيدين عبد الله الحصري وشادي نجم".

وأشار إلى أن شهادة الأخوين عبدالله أبو زميرو، ومحمود السعدي المفرج عنهم مؤخراً من سجن السلطة بأريحا مؤلمة، معرباً عن أسفه لصمت مؤسسات حقوق الإنسان بالضفة المحتلة وتراجع دورها بمتابعة المعتقلين السياسيين.