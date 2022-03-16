سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 16/3/2022- سعر الذهب بالريال

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:51 ص
16 مارس 2022
سعر الذهب في السعودية اليوم
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شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 16/3/2022، تراجعاً مع بدء الحديث عن توقف الحرب الروسية الأوكرانية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1916 دولار     هبوط -2 $.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية

الوحدة  السعر بالريال   السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24     231.00       61.60

سعر جرام الذهب عيار 22     211.75       56.47

سعر جرام الذهب عيار 21     202.13       53.90

سعر جرام الذهب عيار 18     173.25       46.20

سعر جرام الذهب عيار 14     134.75       35.93

سعر أونصة الذهب بيع 7,185.00     1,916.00

سعر أونصة الذهب شراء        7,188.75     1,917.00

جنية الذهب 8ج عيار 21      1,617.03     431.21

جنية الذهب 8ج عيار 22      1,694.03     451.74

جنية الذهب 8ج عيار 24      1,848.03     492.81

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب    ريال    دولار

سبيكة ذهب 1 جرام     254.10       67.76

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام      606.38       161.70

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,201.22     320.33

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام       2,374.72     633.26

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام       4,717.10     1,257.89

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,016.68     1,871.11

سبيكة الذهب نصف أونصة     3,675.13     980.03

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,314.33     1,950.49

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام       11,711.89   3,123.17

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام     23,377.57   6,234.02

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة    2,769.82     738.62

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 232,620.71 62,032.19

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو     116,518.26 31,071.54

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط        عيار 24       عيار 22       عيار 21       عيار 18

2022-03-16       231.00       211.75       202.13       173.25

2022-03-15       235.22       215.62       205.82       176.42

2022-03-14       240.05       220.04       210.04       180.03

2022-03-13       240.05       220.04       210.04       180.03

2022-03-12       240.05       220.04       210.04       180.03

2022-03-11       240.77       220.71       210.67       180.58

2022-03-10       240.05       220.04       210.04       180.03

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

أسعار البيع و الشراء    تاريخ البيانات   2022/03/16

بيع مستعمل    شراء جديد

الوحدات        ريال    ريال

عيار 24       226.00       256.00

عيار 22       206.75       241.75

عيار 21       197.13       234.13

عيار 18       168.25       208.25

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