الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى في مجاله الجوي

أعلنت أجهزة الأمن الجوي واستخبارات الاحتلال حالة التأهب القصوى في ظل التصعيد بين تل أبيب وطهران وفقًا هيئة البث الإسرائيلية "كان" .

وأشارت الهيئة إلى أن أوامر للوزراء في حكومة الاحتلال صدرت بصورة استثنائية بعدم التطرق للحوادث الأخيرة، حتى تعمل الأجهزة الأمنية في كل مكان وزمان لمنع التهديدات .

وفي 13 فبراير أطلقت طائرة مسيرة النار تجاه أهداف "إسرائيلية" في الشرق الأوسط، وتم اعتراضها من قبل مقاتلة F-16 تابعة لسلاح الجو الأمريكي، وفي 13 أذار هاجمت إيران موقعا للموساد في إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.