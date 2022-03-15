شهد سعر الذهب في العراق اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 بالدينار والدولار، تزامناً مع انخفاض المعدن النفيس بالأسواق العالمية، مع الحديث عن قرب توقف الحرب الأوكرانية الروسية.

أسعار الذهب اليوم في العراق

وسجل جرام الذهب عيار 24 في العراق، خلال تعاملات اليوم، 90.471 ألف دينار (62.05 دولار).

وتراجع جرام الذهب عيار 21 في العراق (الأكثر تداولًا بالأسواق)، اليوم، عند نحو 79.164 ألف دينار (54.29 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، في تعاملات اليوم، نحو 67.855 ألف دينار (46.54 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق اليوم، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 52.775 ألف دينار (36.19 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

وسجل متوسط سعر أوقية "أونصة" الذهب اليوم في العراق، نحو 2.813 مليون دينار (1930 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في العراق اليوم، نحو 633.315 ألف دينار (434.35 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

هوت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية من صباح اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.12%، ليصل سعر الأوقية (الأونصة) إلى 1931.10 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية يوم الثلاثاء، وتم تداول المعدن النفيس وفق عقود شهر أبريل/نيسان عند مستوى 1943.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بنسبة تراجع 0.89%، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية.

وبالإشارة إلى الجلسة السابقة جرى تداول الذهب عند سعر 1941.45 دولار للأوقية، وسط توقعات بأن يتلقى المعدن الأصفر الدعم عند حاجز 1941.45 دولار للأوقية، ونقاط المقاومة عند 2015.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة لعقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.12% للمتاجرة به على 98.91دولار.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر مايو/أيار بنسبة 0.77% لتتم المتاجرة به على 25.10 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مايو/أيار بنسبة 0.55% لتتم المتاجرة به على 4.53 دولار للرطل.

وبعد الهبوط الذي شهدناه على أسعار الذهب حيث وصلت الأسعار إلى مستويات المنطقة المحورية عند 1990 في حال بقاء الأسعار أعلى هذه المنطقة سنشهد صعود قوي لأسعار المعدن الأصفر الذهب إلى مناطق مقاومات قد تستهدفها الأسعار عند 2000، 2010، 2020 أما في حالة الهبوط وبقاء الأسعار أدنى مستويات 1990 والثبات أدناها بشمعة 4 ساعات سنشهد مزيد من السلبية القوية على أسعار الذهب لتستهدف مستويات الدعم الموضح عند 1980، 1970، 1960.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت "تتجه التعاملات إلى حد كبير لأن تكون مدفوعة بالحرب مرة أخرى. لكن ما سيؤثر على المعنويات إذا لم يكن هناك أي تصعيد على صعيد الحرب هو لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، والتي ستكون أكثر تشددا بعض الشيء مما تعتقد الأسواق حاليا".

الذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.