سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 16 مارس 2022.. ال100 دولار كم ليرة سورية اليوم، يواصل المواطنون في سوريا الاطلاع على شاشات البورصة المحلية والعالمية، لمعرفة سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء مقابل عملتهم الوطنية الليرة السورية، وخاصة في ظل ارتفاع سعر العملة الأمريكية عالميا، جراء استمرار الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لليوم العشرين على التوالي، وهو ما دفع حالة من الفوضى على الأسعار بشكل عام، وتقلب مستمر على أسعار العملات على المستوى المحلي والدولي،

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 16 مارس 2022

ويحرص السوريون للاطلاع على سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 16 مارس 2022.. ال100 دولار كم ليرة سورية اليوم، وذلك لأن فئات كثيرة يؤثر عليها الصعود والهبوط على الدولار مقابل عملتها الوطنية، وأبرز هذه الفئات البنوك، موظفي البنوك، وأصحاب شركات الصرافة، والصرافين، وكذلك الصرافين في السوق السوداء، إضافة إلى المدخرين بالعملات الأجنبية، والتجار والمستثمرين، فئات أخرى تستهدف الاطلاع على أسعار العملات الأجنبية أولا بأول، وهو أمر دفع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، لنشر لكم سعر الدولار مقابل الليرة السورية، وتحديثاتها المستمرة على مدار الساعة.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم

ويبحث المواطنون أيضا عن سعر 100 دولار كم ليرة سورية اليوم، الأربعاء 16 مارس 2022، وهو ما أرفقه لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، عبر الموقع الإلكتروني، للاطلاع عليه دون عناء البحث والجهد عبر المواقع الأخرى، وجاء سعر المئة دولار

الدولار الأمريكي ليرة سورية

سعر الشراء 3,910.00

سعر البيع 3,960.00

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنك المركزي السوري اليوم الأربعاء

﻿وجاء سعر صرف ال100 دولار الأمريكي مقابل السيرة السورية في البنك المركزي السوري على النحو التالي: -مئتان وواحد وخمسون ألف ومئتا ليرة سورية

توقعات سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء

ومن المتوقع أن ينخفض سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 16 مارس 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليسجل نحو 3890 ليرة للشراء و3940 ليرة للبيع مقابل 3905 ليرة للشراء، 3955 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الثلاثاء.

ويتعرض الاقتصاد السوري لانهيارات كبيرة، بفعل الأحداث التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، والتي خلفت مئات الآلاف من القتلى وتهجير وهدم منازل الملايين، وهو ما دفع الملايين للهجرة واللجوء في الدول العربية والأجنبية، هربا من جحيم الحرب في تلك المنطقة.