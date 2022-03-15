أسعار الذهب عيار 18 و21 و24 في الأردن اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، يبحث المواطنون في الأردن، مطلع كل صباح عن أسعار الذهب في بلادهم، فهم يتجهون مباشرة إلى الصفحات الرسمية لتداول أسعار الذهب وشاشات البورصة المحلية والعالمية، وخاصة بعد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا بفعل الحرب المتواصلة بين روسيا وأوكرانيا لليوم ال 20 على التوالي، والتي أدت إلى رفع سعر جميع السلع بشكل جنوني، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على بعض الدول وخاصة الفقيرة منها والتي تستورد بكميات كبيرة من الخارج.

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الأربعاء

وتختلف أسعار الذهب ساعة بساعة وذلك بفعل تصاعد الأحداث العالمية لهذا يواصل الأردنيون البحث عن أسعار الذهب عيار 18 و21 و24 في الأردن اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، وخاصة أصحاب متاجر ومصانع الذهب، ومدخرو الذهب، والفئات المقبلة على الزواج، فهم يبحثون عن سعر الملاذ الآمن وتحديثاته المتواصلة، فارتفاع وانخفاض المعدن الأصفر يؤثر على معاملاتهم، لهذا يحرص فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر لكم أسعار الذهب في الأردن ساعة بساعة وتحديثاته المتواصلة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم الأربعاء

ويستمر سعر الذهب في التراجع في الأردن اليوم الأربعاء 16 مارس، 2022 تراجعها، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار المعدن الأصفر عالمياً، وتعمل فريق العمل في وكالة فلسطين اليوم على أسعار الذهب عيار 18 و21 و24 في الأردن اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، للاطلاع عليها أولا بأول.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن الأربعاء (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 38.69 دينار (54.56 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن اليوم الأربعاء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن الثلاثاء ليصل إلى 44.21 دينار (62.36 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن اليوم الأربعاء

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن الثلاثاء، نحو 33.16 دينار (46.77 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم الأربعاء

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 25.79 دينار (36.38 دولار).

سعر أونصة الذهب في الأردن اليوم الأربعاء

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الأردن نحو 1,375 دينارا (1,939 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 309.50 دينار (436.51 دولار).