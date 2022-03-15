بالفيديو شاهد: اشتباكات وإطلاق نار يستهدف قوة صهيونية شرق نابلس

شهدت مدينة نابلس بالضفة المحتلة اليوم الثلاثاء 15/3/2022، اشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" تخللها إطلاق المقاومين النار على قوة صهيوني شرق المدينة، فيما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال المطاطي، والعشرات بالاختناق خلال اقتحام المستوطنين لقبر يوسف شرقي نابلس، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد دخلت قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية من حاجز بيت فوريك بتجاه المنطقة الشرقية لمدينة نابلس.

وأشعل شبان الإطارات المطاطية في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس استعداداً للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف .

فيما أصيب الصحفي " عبد الله بحش " برصاصتين مغلفين بالمطاط أثناء تغطية اقتحام مقام يوسف .