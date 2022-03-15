أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 16 مارس 2022

تراجع متوسط أسعار الذهب اليوم في سوريا، الأربعاء 16 مارس/آذار 2022، بالتزامن مع انخفاض المعدن النفيس عالمياً، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم، إلى نحو 155.405 ألف ليرة (61.86 دولار).

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى نحو 135.982 ألف ليرة (54.13 دولار).

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا في تعاملات اليوم، نحو 116.555 ألف ليرة (46.40 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم داخل الأسواق المحلية، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 90.653 ألف ليرة (36.09 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وتراجع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية داخل الأسواق المحلية، إلى مستوى 4.833 مليون ليرة (1924 دولارا).

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 1.087 مليون ليرة (433.07 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

واصل الذهب انخفاضه اليوم الثلاثاء، إذ أدت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين زادت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1928.58 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1032 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الثالث من مارس/آذار الجاري عند 1924.56 دولار.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1930.70 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز "تأثر الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب آمال، وإن تبدو ضعيفة، بأن تؤدي المحادثات بين أوكرانيا وروسيا إلى خفض التصعيد".

ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأمريكي في نهاية اجتماعه، الذي يستمر ليومين، غدا الأربعاء، رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1.7% إلى 2428.72 دولار للأوقية، بعد أن سجل أمس الاثنين أضعف جلسة له في عامين مع انحسار مخاوف الإمدادات.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 24.58 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.8% أيضا إلى 1012.04 دولار.