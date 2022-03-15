الراصد الجوي: الليلة وصباح غدٍ تجمد وصقيع ودرجات الحرارة ما بين 0-10 درجات

أكد الراصد الجوي ليث العلامي، أن درجات الحرارة مساء اليوم الثلاثاء 15/3/2022، ما بين 0 و 2 درجة مئوية في المرتفعات الفلسطينية، وأقل من 10 درجات في بقية المناطق .

وأوضح الراصد الجوي العلامي، أنه بحلول ساعات الفجر والصباح الباكر تكون البرودة القطبية قد وصلت ذروتها ، بحيث تهبط الحرارة لتحت الصفر بدرجة أو درجتين (-1/-2) في الجبال ، وتكون ما بين 3 لـ 5 درجات فقط في بقية المناطق .

وحذر العلامي، من تشكل الصقيع والانجماد.

أما غداً الأربعاء : طقس بارد بشكل لافت ، فرص الهطولات مستبعدة إجمالاً ، وإن هطلت تكون محدودة النطاق وسريعة.

وبين أن يومي الخميس والجمعة ، ترتفع درجات الحرارة قليلاً ، ليكون الطقس بارداً نسبياً في المناطق المرتفعة ، ولطيف في بقية المناطق ، مع فرص لتجدد هطول زخات محلية من الأمطار في الأجزاء الشمالية نهار الجمعة.

وأشار العلامي إلى مؤشرات أولية لاندفاع هواء بارد/بارد جداً نحو المنطقة ما بين منتصف ونهاية الأسبوع المقبل.

وحذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 15/3/2022، المواطنين عند استخدام وسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة، واحتمالية تشكل الصقيع خلال ساعات المساء والليل.

ونوه الدفاع المدني، للمواطنين بضرورة الانتباه الجيد حين استخدام وسائل التدفئة بشتى أنواعها وخصوصاً مواقد الفحم، والتأكد من سلامة توصيلاتها، وضرورة إطفائها قبل النوم حتى لا تحدث حالات اختناق أو حرائق".

ويضطر المواطنون في قطاع غزة لاستخدام وسائل تدفئة بدائية في ظل انقطاع التيار الكهربائي، لذا يستخدمون الفحم، الأمر الذي أدى لوفاة عدد من المواطنين.