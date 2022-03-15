شهد سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، تراجعاً بالتزامن مع انخفاض المعدن النفيس في الأسواق العالمية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، نحو 92.702 ألف ليرة (61.63 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، 81.116 ألف ليرة (53.93 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، 69.528 ألف ليرة (46.26 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 54.077 ألف ليرة (35.95 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وسجل متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان خلال تعاملات اليوم، نحو 2.883 مليون ليرة (1917 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 648.930 ألف ليرة (431.44 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

واصل الذهب انخفاضه اليوم الثلاثاء، إذ أدت محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى خفض الطلب على أصول الملاذ الآمن، في حين زادت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، مما زاد من الضغوط على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1928.58 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 1032 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ الثالث من مارس/آذار الجاري عند 1924.56 دولار.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1930.70 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجيليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز "تأثر الطلب على الذهب كملاذ آمن بسبب آمال، وإن تبدو ضعيفة، بأن تؤدي المحادثات بين أوكرانيا وروسيا إلى خفض التصعيد".

ومن المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأمريكي في نهاية اجتماعه، الذي يستمر ليومين، غدا الأربعاء، رفع تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر البلاديوم في المعاملات الفورية 1.7% إلى 2428.72 دولار للأوقية، بعد أن سجل أمس الاثنين أضعف جلسة له في عامين مع انحسار مخاوف الإمدادات.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 24.58 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.8% أيضا إلى 1012.04 دولار.