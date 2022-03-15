روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكي ومسؤولين كبار

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء 15/3/2022، إدراج الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو وعددا من كبار المسؤولين في ادارتيهما على قائمة العقوبات.

وقالت الوزارة في بيان أن العقوبات التي اصبحت نافذة من اليوم تشمل أيضاً وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز وآخرين.

وأضاف البيان ان "موسكو ستسمح بإمكانية تنظيم اتصالات رفيعة المستوى حتى مع المحددين ضمن قائمة العقوبات إذا لزم الأمر".

واوضحت الوزارة في بيانها ان الاجراء جاء على مبدأ التعامل بالمثل و"ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو فرضت عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ووزيري الدفاع والخارجية الكنديين.

وجاء في بيان الوزارة، أن "موسكو فرضت عقوبات اقتصادية على رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو واثنين من وزرائه هما وزيري الخارجية والدفاع".

وتعد الخطوة ردا روسيا على عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء لها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة إدارته على خلفية عمليته العسكرية في أوكرانيا.

واستهدفت العقوبات الغربية تقليص قدرات موسكو على الوصول إلى مواردها المالية خارج البلاد والاستثمارات والتكنولوجيا عقابا لها على الغزو.

وفي الغضون، اعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن السلطات تبنت خطة للاستجابة للعقوبات الغربية من 100 بند، تضمن تمويلا إضافيا لقطاعات الاقتصاد بقيمة تريليون روبل.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن مجلس الوزراء الروسي أعد خطة لمواجهة العقوبات من 100 نقطة وتوفر تمويلا بقيمة تريليون روبل (حوالي 9 مليارات دولار).

وقال ميشوستين في اجتماع للجنة الحكومية المعنية: "بناء على توجيهات رئيس البلاد تم إعداد مجموعة كاملة من الإجراءات أضيفت على مسودة خطة العمل ذات الأولوية، والتي سيتم تحديثها باستمرار وإصدارها على مراحل حسب الحاجة".

وأضاف أن بعض الإجراءات ستنفذ بحلول نهاية مارس 2022.

عقوبات أميركية جديدة

الى ذلك، فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء، عقوبات جديدة على أربعة أفراد وكيان من روسيا وبيلاروس، على خلفية غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات الجديدة تشمل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وأحد أقربائه، في خطوة تأتي في إطار مساعي واشنطن لمعاقبة الدول التي أيدت الغزو الروسي.

ووصفت لوكاشنكو بأنه "رئيس حكومة فاسدة في بيلاروس التي تفيد شبكة محسوبياتها دائرته الداخلية ونظامه". كما فرضت واشنطن عقوبات على زوجته.

وأكدت الخارجية الأميركية أن العقوبات على روسيا "لا علاقة لها بالاتفاق النووي" مع إيران ويجب ألا تؤثر على تنفيذه.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على مشاركة روسيا في تنفيذ الاتفاق. وقالت: "سنواصل العمل مع الروس".

والجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات الجمعة، تعليق التفاوض في فيينا "نظرا لعوامل خارجية"، موضحا أن نصّ التفاهم بات شبه جاهز، وستتم مواصلة التباحث بشأنه خارج العاصمة النمساوية.