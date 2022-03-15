رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2022.. تفعيل رابط المنحة القطرية شهر 3، في هذه الأوقات من كل شهر يبدأ المواطنون في قطاع غزة، بالبحث عن رابط وموعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، لأنهم يعولون عليها في جلب احتياجات منازلهم وسد أقساط ديونهم للبقالات والمتاجر، فهي تعد الدخل الوحيد لمعظم المستفيدين من الدفعة النقدية التي توفرها قطر لتلك الأسر المتعففة التي تعاني من أوضاع معيشية غاية في السوء بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاما متواصلا.

موعد تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس

وتبدأ نحو مئة ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة في البحث عبر محركات البحث الكثيرة عن رابط صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر مارس 2022.. تفعيل رابط المنحة القطرية شهر 3، ومن المقرر أن تفعل وزارة التنمية الاجتماعية في الرابط خلال اليومين المقبلين، وذلك وبالتزامن تعمل الأمم المتحدة على ارسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية على هواتفهم الخلوية، لاطلاعهم على موعد صرف المنحة القطرية واليوم الخاص بهم لصرفها، وتحرص كالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر موعد وآلية صرف المنحة القطرية لشهر 3 الجاري.

موعد صرف المنحة القطرية شهر 3

وبدأت قطر بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة منذ عام 2022، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أهالي القطاع الذين يعيشون أوضاعا معيشية سيئة جدا، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 15 عاما على التوالي، والذي أدى إلى اغلاق عشرات المصانع، وتسريح مئات الآلاف من العمال، وانعدام فرص العمل للخريجين، حيث كانت قطر تصرف ال 100 دولار كل شهر تقريبا، وكانت حكومة الاحتلال تحرص على وضع عقبات أمام دخولها للقطاع بذرائع واهية تهدف إلى تضييق الخناق على أهالي القطاع.

موعد المنحة القطرية شهر 3

وعقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر مايو الماضي 2022، منعت حكومة الاحتلال ادخال المنحة القطرية 100 دولار لقطاع غزة، نحو ثلاثة أشهر، وهو ما فاقم معاناة المواطنين، إلا أنها سمحت بعد ذلك بإدخالها بفعل ضغوطات من المقاومة الفلسطينية، لكن بآلية مغايرة تماما، إذا باتت الأمم المتحدة هي من تتولى أمور صرفها بالتعاون مع اللجنة القطرية، وباتت تصرف عبر نحو 300 نقطة منتشرة في القطاع.

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