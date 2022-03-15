المعركة مقبلة لا محالة: الاحتلال يفرض عقوبات جديدة على الأسرى

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" معركتهم البطولية، فيما يحاول الاحتلال الانتقام من خطواتهم النضالية، بتشديد الإجراءات التعسفية بحقهم، الأمر الذي ينذر بإشعال السجون كافة في وجه السجان الصهيوني.

فالمعركة النضالية التي يخوضها الأسرى لم ترق للاحتلال، لذا يحاول صدها والتصدي لها بكل الطرق التي يستخدمها ضد الأسرى، خاصةً حرمانهم من حقوقهم الإنسانية .

عقوبات جديدة

فقد أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، أن إدارة سجون الاحتلال فرضت عقوبات جديدة على الأسرى في كافة السجون تتمثل في حرمانهم من أدوات الطبخ, ومصادرتها من غرف الأسرى.

وأوضح شومان، خلال حديثه لإذاعة صوت القدس حول فرض إدارة السجون عقوبات على الأسرى، أن العقوبات على الأسرى تتضمن حرمانهم من عدة أصناف من الفواكه والخضروات.

وأشار إلى استمرار تقليص خروج الأسرى إلى الفورة, وسياسة الإهمال الطبي المتعمدة, ومقاطعة الأسرى للمحاكم الصهيونية كلها عوامل تؤدي إلى زيادة التوتر داخل السجون.

وبين، أن الأسرى يطالبون كل القوى والفصائل والمؤسسات بالاستعداد للمعركة القادمة مع إدارة السجون, والوقوف إلى جانب الأسرى.

وشدد على أن الأسرى لن يقبلوا باستمرار إجراءات الاحتلال وتصعيده الممنهج وحملات التضييق عليهم داخل المعتقلات الصهيونية.

حرمان من الحقوق

من جهته، أكد المختص في شؤون الأسرى رياض الأشقر، أن الاحتلال مارس أبشع أنواع التنكيل بالأسرى وحرمهم من أبسط الحقوق، ويعمل على التضييق عليهم لكسر إرادتهم وثنيهم عن المطالبة بحقوق أكبر.

وأوضح الأشقر، أن الاحتلال منع الأدوات الحديدية داخل السجون، وسيبدأ الأسرى نضال جديد ومعركة جديدة من أجل أن يستعيدوا هذا الحق.

ورأى الأشقر أن الاحتلال يريد أن يستعيد هيبته بهذه العقوبات المستمرة بحق الأسرى، ولكن الأسرى لن يمرروا ذلك مهما كلفهم ذلك من ثمن.

​​​​​​​وقال :"إذا لم تتراجع إدارة السجون عن قراراتها يبدأ الأسرى بالتصعيد المتدرج، وإذا وصل الأمر سيخوضون الإضراب حتى يحصلوا على حقهم."