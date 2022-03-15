غزة: تحذير للمواطنين بالانتباه عند استخدام وسائل التدفئة

حذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 15/3/2022، المواطنين عند استخدام وسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة، واحتمالية تشكل الصقيع خلال ساعات المساء والليل.

ونوه الدفاع المدني، للمواطنين بضرورة الانتباه الجيد حين استخدام وسائل التدفئة بشتى أنواعها وخصوصاً مواقد الفحم، والتأكد من سلامة توصيلاتها، وضرورة إطفائها قبل النوم حتى لا تحدث حالات اختناق أو حرائق".

ويضطر المواطنون في قطاع غزة لاستخدام وسائل تدفئة بدائية في ظل انقطاع التيار الكهربائي، لذا يستخدمون الفحم، الأمر الذي أدى لوفاة عدد من المواطنين.