طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور في رمضان 2022، شهر رمضان المبارك على الأبواب، فلم يتبقى إلا 18 يوما على حلول الشهر الفضيل، ففي هذا الشهر الفضيل تتنوع أنواع الأطعمة على موائد الصائمين في كل مكان في العالم، إلا أن الشوربات بأنواعها وأشكالها، لكن شوربة الخضار ولسان العصفور هي من أهم الوجبات على موائد الصائمين، فهي من أشهر أنواع الشوربات، فيفضلها الصائم كونها خفيفة على معدته بعد صيام يدوم ساعات طويلة، لهذا يفضل الصائمون تناولها قبل تناول الوجبات الدسمة.

طريقة عمل شوربة الخضار

ويبحث ربات البيوت عن طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور في رمضان 2022، شوربة الخضار مع لسان العصفور، تمتعي مع عائلتك بوجبة من المقبلات الساخنة المميزة واللذيذة بمكرونة لسان العصفور والخضار المشكلة والطيبة، على موائد الصائمين في رمضان، وخاصة أنها وجبات خفيفة وشهيرة ومفيدة، لهذا يرفق لكم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور خطوة بخطوة.

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور

وتعد شوربة الخضار بلسان العصفور من أهم الشوربات في شهر رمضان، كما أنها شهيرة وخفيفة على معدة الصائم، ولا تكاد تخلو مادة طعام فلسطينية من تلك الشوربات، لهذا سننشر لكم طريقة عملها بالتفصيل.

طريقة عمل شوربة الخضار بلسان العصفور خطوة بخطوة

المقادير

- معكرونة لسان العصفور : ثلث كوب

- السمنة : ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : مكعب

- ماء ساخن : 5 اكواب

- خضار مجمدة : عبوة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بهارات مشكلة : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة (اختياري)

طريقة تحضير شوربة الخضار بلسان العصفور

طريقة التحضير

سخني السمن في قدر سميك على نار متوسطة.

أضيفي البصل ومكعب مرق الدجاج وقلبي حتى يذبل.

أضيفي لسان العصفور وحمصي المزيج لمدة 3 دقائق.

أضيفي الخضار المجمدة وقلبي.

تبلي بالملح والبهارات ثم أضيفي الماء واتركي المزيج على النار حتى يغلي.

خففي النار وغطي القدر واتركي الخليط لمدة 40 دقيقة على النار حتى ينضج الخضار ومكرونة لسان العصفور.

صبي الشوربة في أطباق وزيني بالبقدونس وعصير الليمون وقدميها ساخنة.