العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض لـ 38 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 15/3/2022، انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.71 ترليون دولار، ما يعادل انخفاض بنسبة قدرها 1.21% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.61%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.07% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.03% لتسجل نحو 38,369 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 1.99% لتسجل نحو 2,526 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 1.27% لتسجل نحو 363 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.07% لتسجل نحو 0.9993 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 1.90% لتسجل نحو 0.753 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 2.48% لتسجل نحو 92 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.02% لتسجل نحو 0.788 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.45% لتسجل نحو 79 دولار.

انخفض سعر عملة Binance USD (BUSD) بنسبة 0.11% لتسجل نحو 0.9999 دولار.