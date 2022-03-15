مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت، يشهد ملعب أولد ترافورد اليوم الثلاثاء مباراة نارية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي ونظيره أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ويدخل يونايتد وأتلتيكو المباراة بهدف وحيد هو الفوز، بعدما حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة لقاء الذهاب، الذي أقيم في ملعب واندا ميتروبوليتانو قبل 3 أسابيع، فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية " وضع لكم هذه المقالة للحديث عن مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا على شبكة قنوات بي إن سبورتس، وذلك كما اعتدنا في السنوات الأخيرة، وفي اطار مقالنا الذي حمل عنوان مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت، سنقدم لكم أفضل الروابط لمشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.

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مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد بث مباشر بدون تقطيع

وفي اطار مقالنا مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت، سنوضح لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد، ووفق مجموعة beIN SPORTS فأن المباراة ستذاع على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

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وستكون مباراة اليوم هي الرابعة بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، ولم يحقق فريق "الشياطين الحمر" أي فوز في المباريات السابقة، حيث حقق "الروخيبلانكوس" فوزًا، مقابل تعادلين، ويبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي على تفاصيل مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت، لذلك سنقدم لكم التشكيل المتوقع لفريق اتلتيكو مدريد.

تشكيل أتلتيكو المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: رينيلدو، فيليبي وستيفان سافيتش،

خط الوسط: ماركوس يورنتي، هيكتور هيريرا، دي باول، كوكي ورينان لودي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان وأنخيل كوريا.

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ويبحث أيضا جمهور فريق يونايتد الانجليزي على تشكيل فريقهم المتوقع أمام اتلتيكو مدريد، الامر الذي دفعنا في فريق العمل لوضع التشكيل المتوقع للفريق ضمن مقالنا مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أتليتكو مدريد

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو - هاري ماجواير - فاران - ديوجو دالو.

خط الوسط: برونو فيرنانديش - سكوت ماكتوميناي - بول بوجبا.

خط الهجوم: جادون سانشو - كريستيانو رونالدو - ماركوس راشفورد.

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