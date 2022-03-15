فوائد سحرية لشرب الماء الساخن على الريق!

يُعتقد أن بداية اليوم المثالية هي القهوة، ولكن ربما لا يعلم البعض أن شرب الماء الدافئ على معدة فارغة، له العديد من الفوائد الصحية.

ويعد شرب كوب من الماء الدافئ في الصباح قبل وجبة الإفطار، هو علاج حقيقي وطبيعي بدون تكلفة يمكننا من خلاله تحفيز الهضم وتحسين الأمعاء وترطيب أعضاء وأنسجة الجسم ومواجهة الأشكال الخفيفة من القلق والتوتر وغيرها من الفوائد الصحية التي يستعرضها التقرير التالي.

تنظيف المعدة وتحسين الهضم

التأثير الأول والأهم لشرب كوب من الماء الدافئ أو الساخن في الصباح موجه إلى المعدة التي يتم تنقيتها وإلى الجهاز الهضمي بأكمله الذي يتم تنشيطه.

في الصباح، بمجرد الاستيقاظ، تكون المعدة فارغة وبالتالي يسهل تنظيفها بكوب من الماء الساخن (ولكن ليس كثيراً) والذي سوف يجهز المعدة للأغذية التي يتم تناولها بعد ذلك، مما يضمن تناولا أفضل وأكثر فاعلية للمغذيات.

محاربة الإمساك

إن تنقية المعدة وتحفيز الهضم يعني أيضاً تعزيز العبور المعوي بشكل طبيعي.

ولذلك، شرب كوب من الماء الساخن قبل الإفطار بعشر دقائق يمكن أن يساعد في حالة الإمساك ومقاومة أشكاله المختلفة، حيث إن الماء ليس له القدرة فقط على تحفيز العملية الهضمية ولكن أيضاً يسهل العبور المعوي عن طريق إذابة رواسب الدهون وتليين البراز.

تأثير مضاد للأكسدة

الماء الساخن الذي يشرب في الصباح على معدة فارغة، هو عنصر مضاد للأكسدة يساعد الجسم على محاربة عمل الجذور الحرة والشيخوخة.

ويعد ترطيب الأنسجة ومحاربة الجذور الحرة أمرا ضروريا لتقوية جهاز المناعة والحصول على بشرة صحية ومرتاحة، وهو التأثير الأول الذي يمكن ملاحظته بعد البدء في شرب الماء الساخن كل صباح.

تقليل الإجهاد

كوب بسيط من الماء الدافئ، مثل جميع المشروبات الساخنة بشكل عام، يمكن أن يساعد ويعمل بشكل إيجابي على تحفيز الدورة الدموية، وبالتالي تحسين النشاط العصبي والعضلي في الجسم.

كما أن كوبا من الماء الساخن على معدة فارغة كافٍ لتقليل الأشكال الخفيفة من التوتر والقلق بشكل طبيعي وتعزيز النوم المريح، في حالة تناوله أيضاً قبل النوم.

تأثير مرطب

تناول كوب من الماء الساخن على معدة فارغة يعيد ترطيب خلايا وأنسجة الجسم، ويعزز الحفاظ على توازن الماء ويضمن الدورة الدموية الجيدة في أعضاء الجسم. وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي.