الاحتلال يعتقل ثلاثة من نشطاء الجهاد في جنين

أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال عدد من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي اليوم في بلدة يعبد بمحافظة جنين بالضفة المحتلة.

فقد اقتحمت القوات منازل المحررين بصورة همجية وتخريبية وقامت بعمليات التفتيش والعبث بالأثاث والممتلكات.

واعتقلت كلاً من يوسف مشارقة (30 عاماً)، الذي أمضى أربع سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وأيوب انفيعات (28 عاماً)، وأمضى في سجون الاحتلال عشرين شهراً، وهو شقيق الأسير مناضل انفيعات أحد أبطال عملية "نفق الحرية"، ومجدي عمارنة (29 عاماً)، وكان قد أمضى تسعة أشهر في سجون الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المحرر أحمد أبو بكر (27 عاماً)، ولم يكن متواجداً فيه، فقامت بتسليم ذويه طلب استدعاء لمقابلة المخابرات الصهيونية.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها الهمجية ضد المواطنين ومنازلهم، وتستمر في حملات الاعتقال والاستدعاء بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة.