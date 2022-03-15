"ميتا" تدعم رواد الأعمال الفلسطينيين والشركات الصغيرة

أعلنت "ميتا" اليوم، عن مبادرة جديدة لدعم رواد الأعمال الفلسطينيين والشركات الصغيرة من خلال منح مالية وبرامج لبناء القدرات، تهدف إلى تطوير مهاراتهم الرقمية ليتمكنوا من التغلب على التحديات الراهنة.

وتتشارك "ميتا" مع منظمة "شركات ناشئة بلا حدود" Startups Without Borders لتقديم المبادرة الجديدة، التي تقوم على ثلاث ركائز هي: التبرع بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وبرنامج "Boost Without Borders - Palestine" لتدريب 500 شركة صغيرة، وتعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية لتوسيع نطاق جهود "ميتا" في فلسطين. وتهدف هذه المبادرة إلى بناء قدرات أصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال وتمكين المؤسسات من تحفيز المنظومة الشاملة للأعمال في فلسطين، فضلاً عن منحهم الفرصة للنمو خارج فلسطين.

وقال عزام علم الدين مدير السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في "ميتا": "تتمتع الشركات الصغيرة بموقع متميز، فهي بمثابة القلب بالنسبة لمجتمعاتنا وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في تحفيز اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخلق فرص العمل. فنحن في "ميتا" ملتزمون بمساعدة الشركات الصغيرة في فلسطين على تخطي التحديات الحالية، تحقيق تعافيهم الاقتصادي والازدهار، عبر تعزيز حضورهم على الإنترنت، والوصول إلى عملاء جدد خارج حدودهم، والتعرف على أدوات جديدة وتطوير المهارات لدفع وتوسيع نموهم التجاري عبر الإنترنت وخارجها. وبالشراكة مع "شركات ناشئة بلا حدود"، سنقدم للشركات الصغيرة، الدعم المالي وبرامج بناء القدرات للتأثير بشكل إيجابي في دورهم المهم الذي ينعكس على النمو الاجتماعي والاقتصادي في فلسطين."

وفي إطار هذه المبادرة الجديدة، قدمت "ميتا" تبرعاً بقيمة 100 ألف دولار أمريكي إلى "شركات ناشئة بلا حدود" لدعم الشركات الناشئة والصغيرة في فلسطين. ومن خلال هذا التبرع، وبدورها ستقوم "شركات ناشئة بلا حدود" بتوفير برنامج للاستثمار إلى 50 شركة محلية. وسيبدأ هذا البرنامج بالتدريب وينتهي بمسابقة لتقديم عروض ترويجية تنافسية تحكّمها لجنة خارجية رفيعة المستوى لتقييم المتسابقين واختيار الفائزين. وتشمل معايير المسابقة تحكيم عناصر النمو والتأثير ونماذج الأعمال. ويحصل الفائزون على مكافآت مالية تصل إلى 20 ألف دولار لدعم نموهم وأنشطتهم.

وبالإضافة إلى هذا التبرع، تطلق "ميتا" برنامج "Boost Without Borders - Palestine"، لبناء قدرات وتدريب 500 شركة صغيرة على كيفية استخدام أدوات ومنصات "ميتا" لتحقيق نموهم، وذلك بالشراكة مع Startups Without Borders التي ستوفر مزيجًا من دورات التعلم الافتراضية والفعلية لتنمية مهارات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف البرنامج إلى مساعدتهم على تطوير المهارات التسويقية وكذلك تزويدهم بالمهارات اللازمة للنمو والتوسع نحو الخارج. ويستضيف هذا البرنامج أيضًا سلسلة من جلسات برنامج Metaboost التدريبية، بالإضافة إلى جلسات يقدمها متحدثون خبراء من "ميتا"، وآخرين من المنظمات المحلية .

وقالت فالنتينا بريمو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "شركات ناشئة بلا حدود": "عملنا مع "ميتا" على مدار العام الماضي لبناء برنامج يدعم رواد الأعمال الفلسطينيين لتنمية أعمالهم وسط التحديات التي تواجه بلادهم. ونحن اليوم أكثر سعادة للجمع بين خبرات وريادة "ميتا" في المشهد الرقمي مع شبكتنا الدولية من المدربين والمشرفين. إن رواد الأعمال الفلسطينيين هم من الأكثر نشاطاً ومرونة في العالم، ونحن على ثقة من أن هذا البرنامج سيدعمهم لتحقيق الازدهار خارج الحدود."

أخيراً، تعمل "ميتا" عن كثب مع المنظمات المحلية لترشيح ما يصل إلى 20 مدربًا لتلقي دورات تدريبية على التسويق الرقمي وفرصة الانضمام إلى شبكة مدربي "ميتا". ومن خلال العمل عن كثب مع هذه المنظمات ومدربيهم، تهدف "ميتا" إلى زيادة جهودها في فلسطين.

ينطلق البرنامج في 15 مارس، ويرحب بمؤسسي الشركات الناشئة وأصحاب الأعمال الصغيرة من فلسطين. يمكن إرسال الطلبات باللغتين الإنجليزية والعربية هنا.