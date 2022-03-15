الهباش: جرائم الاحتلال لن تكسر إرادة شعبنا ويوم الحرية قادم لا محالة

أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش،أن جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أبناء شعبنا لن تكسر إرادتنا، وأن يوم الخلاص والحرية قادم لا محالة.

وقال الهباش في بيان له، اليوم الثلاثاء، معقبا على ارتقاء الشهداء الثلاثة: علاء شحام من مخيم قلنديا، ونادر ريان من مخيم بلاطة، وسند الهربد من مدينة رهط في النقب، إن هذه الدماء تؤكد أن شعبنا في كل أماكن تواجده يواجه الظلم والعدوان والبطش.

ودعا شعبنا المرابط الى رص الصفوف ونبذ كل أسباب الفرقة والاختلاف، والتمسك بالوحدة الوطنية وبالثوابت التي يرتقي الشهداء من أجلها، مشددا على أنه كلما كانت كلمتنا واحدة وصفنا موحدا، كلما كان عمر الاحتلال أقصر .

وطالب الهباش المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا والكف عن سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق الشرعية الدولية بما يحقق العدالة والسلام الحقيقي، من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تؤكد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .