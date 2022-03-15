صور سبب وفاة آية الله العظمى العلوي الجرجاني وموعد الدفن ويكيبيديا

سبب وفاة آية الله العظمى العلوي الجرجاني وموعد الدفن ويكيبيديا ، وأعلنت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء الموافق 13-3-2022 عن وفاة الجرجاني في احدى المشافي الجمهورية الإسلامية الايرانية ، فيما عم الحزن والغم بين صفوف ذويه وعائلته واصدقاءه على رحيله ، وهذا الامر دفع فريق فلسطين اليوم إلى توضيح طبيعة المرض الذي ألم به .

وحرص الفريق على وضع سبب وفاة المرجع الديني آية الله العظمى العلوي الجرجاني بعد عمليات البحث المتواصل على محركات البحث بالأنترنت ابرزها جوجل الشهير والمنصات الرقمية ، كما وضعنا لكم في الأسفل أبرز المؤلفات والكتب العلمية عن الفقيد الذي احزن الآلاف .

سبب وفاة آية الله العظمى العلوي الجرجاني

وبحسب ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية ، فإن المرجع الديني آية الله علوي جرجاني، توفي في ساعات صباح اليوم الثلاثاء ، إثر سكتة قلبية في مستشفى الشهيد بهشتي في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران .

موعد دفن آية الله العظمى العلوي الجرجاني

ومن المقرر ان يتم دفن المرجع الديني آية الله العظمى العلوي الجرجاني في ايران خلال الساعات المقبلة القليلة بمشاركة علماء ومسؤولين إيرانيين وعرب .

مؤلفات آية الله العظمى الجرجاني

وقد وضع لكم فريق الموقع في نهاية السطور ، أبرز مؤلفات الراحل المرجع الديني آية الله العظمى الجرجاني وهي على النحو التالي: أجوبة المسائل (بالفارسية). توضيح المسائل(مترجم إلى اللغة العربية والأوردية ). نور الهدى(تعليقة على العروة الوثقى). مناسك حج (بالفارسية). تعليقه بر وسيلة النجاة (بالفارسية). المناظر الناظرة في أحكام العترة الطاهرة(شرح شرائع الاسلام ).

وبالإضافة إلى ذلك ، ومن بين المؤلفات هي : لآلىء الأصول(11 مجلّداً). زبدة اللآلىء. نور البيان في تفسير القرآن. طبقات الرجال. رساله در فروع علم اجمال (بالفارسية). القواعد الفقهية. رساله در اجتهاد وتقليد (بالفارسية) ، رساله در تعادل وتراجيح (بالفارسية). كشف الغاشية عن وجه الحاشية. تقريرات آية الله البروجردي في الطهارة والقضاء.

ونستكمل معكم باقي المقالة ، حول المؤلفات الحائزة على اعجاب القراء ولديها صيت واسع ، منها ايضًا: تقريرات الإ مام الخميني في الأصول. تقريرات السيد الداماد في الفقه والأصول. تقريرات آيــةالله ا لأراكي في الفقه. تقريرات اية الله الحائري في الفقه. تقريرات الشيخ الشاهرودي في الفقه . توحيد از ديدكاه علم (بالفارسية ) .

من هو آية الله العظمى الجرجاني ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة ، وضعنا لكم معلومات عامة عن آية الله العظمى العلوي الجرجاني وهو من مواليد النجف الأشرف بتاريخ 14 جمادى الآخرة سنة 1359هـ ، وقد تتلمذ فقيد العالم على يد والده وتعلم منه الأدب العربي والعلوم العربية.

السيد الجرجاني ، تعلم ايضًا من والده الكتابة وتلاوة القرآن الكريم، ثم رحل إلى مدينة قم بعد بلوغه السن السادسة عشرة؛ حيث درس السطوح على يد علماء معاصرين.