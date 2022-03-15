طريقة فتح الهاتف المقفل برقم سري عن طريق هاتف آخر كود فتح قفل الهاتف، على الدوام تشهد محركات البحث قوقل عمليات بحث كثيرة ومستمرة على طرق فتح الهاتف المققل برقم سري، سواء كان عن طريق هاتف أخر، بالإضافة لبحث البعض عن طريقة لفتح الهاتف عن طريق كود فتح قفل الهاتف، لذلك خصصنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن الطرق الممكنة والمتاحة لفتح الهاتف المقفل والكود الممكن لفتح الهاتف.

طريقة فتح الهاتف المقفل برقم سري

ونسيان الكثير من حاملى الهواتف يخبرهم على الدوام للبحث عن طريقة فتح الهاتف المقفل برقم سري عن طريق هاتف آخر كود فتح قفل الهاتف، لذلك وضعنا لكم الفيديو التالي لشرح الطرق المتاحة لذلك.

فتح قفل الهاتف من هاتف آخر

إذا كان هاتفك المقفل متصل بالإنترنت، يمكنك إعادة تعيين قفل الهاتف من خلال جهاز آخر باستخدام تطبيق اعثر على جهازي من جوجل. حمل وثبت التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بالهاتف المقفل. حدد موقع الهاتف. استخدم إعادة تعيين إعدادات المصنع، يمكنك استخدام خيار "مسح الجهاز" أو"تأمين الجهاز".

كود فتح قفل الهاتف

قم بتشغيل الجهاز واكتب الكود – 00000000. الآن تم إلغاء قفل بطاقات SIM الأخرى في هاتفك. أولاً ، أدخل بطاقة SIM وقم بتشغيل جهازك. ثم أدخل الرمز *#9998*3323# ومن ثم خروج، طريقة فتح الهاتف المقفل برقم سري عن طريق هاتف آخر كود فتح قفل الهاتف.

طريقة فتح الهاتف المقفل برقم سري هواوي

طريقة فتح جوال هواوي مقفل برقم سري بدون فورمات

قم أولاً بتحميل برنامج Dr Frone على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثم قم بتوصيل الهاتف الجوال إلى جهاز الكمبيوتر من خلال كابل الشاحن USB. بعدها قم بالانتظار قليلاً حتى يتعرف البرنامج على الهاتف الخاص بك.

فتح أي هاتف مقفل

خطوات فتح الهاتف المقفل برقم سري:

قم بتوصيل هاتف Android بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر كابل بيانات USB. انقر فوق الزاوية اليسرى العليا لتحديد وظيفة إزالة قفل الشاشة. بعد اكتمال عملية التعرف ، انقر فوق الزر “بدء فتح” لفتح هاتف Android الخاص بك، طريقة فتح الهاتف المقفل برقم سري عن طريق هاتف آخر كود فتح قفل الهاتف

طريقة فتح الجوال إذا نسيت الرقم السري

خطوات فتح الهاتف المقفل برقم سري:

قم بتوصيل هاتف Android بجهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر كابل بيانات USB. انقر فوق الزاوية اليسرى العليا لتحديد وظيفة إزالة قفل الشاشة. بعد اكتمال عملية التعرف ، انقر فوق الزر “بدء فتح” لفتح هاتف Android الخاص بك

فتح قفل الهاتف عن طريق هاتف آخر

إذا كان هاتفك المقفل متصل بالإنترنت، يمكنك إعادة تعيين قفل الهاتف من خلال جهاز آخر باستخدام تطبيق اعثر على جهازي من جوجل. حمل وثبت التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بالهاتف المقفل. حدد موقع الهاتف. استخدم إعادة تعيين إعدادات المصنع، يمكنك استخدام خيار "مسح الجهاز" أو"تأمين الجهاز".

في حالة نسيان الباسورد كيفه فتح

إذا لم تتمكن من تذكر كلمة المرور، فاتبع الخطوات أدناه لإجراء إعادة ضبط الهاتف:

١. أوقف تشغيل هاتفك وأزل كابل USB إذا كان هناك واحد متصل. ... ٢. اضغط على زري رفع الصوت وخفضه لمسح البيانات، واضغط على زر الطاقة للتأكيد. ... ٣. اضغط على زري رفع أو خفض الصوت أو كليهما، وحدد إعادة ضبط الهاتف، واضغط على زر الطاقة للتأكيد.

كيف افتح جوال زوجي مقفل برقم سري

سؤال تهتم به الكثير من السيدات ويمكنك فعل هذا الأمر بالكثير من الطرق التي تختلف وفقًا لطريقة الغلق سواء كانت ببصمة الإصبع أو عبر رقم سري وغيرها.

طريقة فتح الهاتف المقفل برقم سري عن طريق هاتف آخر كود فتح قفل الهاتف، هناك بعض الطرق المتنوعة التي يمكنك اتباعها في فتح هاتف زوجك المغلق من خلال رقم سري سنوضحها لكي من خلال الآتي:

الطريقة الأولى

ادخلي كلمة المرور الخاصة بالهاتف لخمس مرات بشكل خاطئ.

سوف تظهر أمامك نافذة لاستعادة كلمة المرور الخاصة بالهاتف مرة أخرى.

اضغطي على زر نسيت كلمة المرور الخاصة بالهاتف.

ادخلي البريد وكلمة السر المتعلقة بالحساب ثم اضغطي على زر تسجيل.

سوف يطلب منك الهاتف أن تدخل رمز جديد.

قومي بإدخال الرمز الجديد الذي تريديه.

الطريقة الثانية