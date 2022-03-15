"الهيئة الوطنية" تعلن إقامة خيمة عزاء لشهداء الضفة والنقب بغزة

أعلنت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا في الداخل المحتل، اليوم الثلاثاء، عن فتح خيمة عزاء لشهداء الضفة والنقب عصر اليوم بغزة.

ودعت الهيئة جماهير شعبنا للمشاركة في خيمة العزاء والتي ستقام في ساحة الجندي المجهول بغزة، وفاء لدماء الشهداء

وارتقى فجر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال من مخيم بلاطة وشاب من مخيم قلنديا وآخر من الداخل المحتل من مدينة رهط بالنقب المحتل بعد إطلاق قوات الاحتلال النار صوبه بحجة تعرض قواتها للخطر.

وزارة الصحة أعلنت عن ارتقاء شهيد من قلنديا هو الشاب علاء شحام في العشرينيات من عمره، بعد إصابته برصاص حي في الرأس، كما أصيب 6 شبان آخرين برصاص الاحتلال (الحي)، وجميعهم نقلوا للعلاج في مجمع فلسطين الطبي.

واستشهد الفتى نادر هيثم ريان 17 عاماً برصاص الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء ، بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة، حيث أصيب الفتى هيثم برصاص الاحتلال في الصدر جرى على إثرها نقله إلى مستشفى رفيديا في المدينة قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على المواطنين في المخيم، حيث أصيب 3 مواطنين بجروح إحداها خطيرة.

في حين استشهد الشاب سند "سالم الهربد" فجراً، برصاص أفراد وحدة "المستعربين" في الشرطة في مدينة رهط بالنقب بعد إطلاق الشهيد النار على قوات الاحتلال .