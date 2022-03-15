أسعار مواد البناء في السعودية في ارتفاع.. تعرف على السبب

سجلت أسعار مواد البناء، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا جديدة في المملكة العربية السعودية، منذ مطلع العام الحالي.

وبحسب وسائل إعلام سعودي، فإن أغلب أسعار مواد البناء سجلت ارتفاعات جديدة إذ تتباين بين 4 إلى 30%.

وأشارت إلى سعر منتج الحديد بلغ 800 ريال في بالطن، في حين تراجعت أسعار الجبس والخرسانة الجاهزة، والإسمنت.

وعزا الإعلام السعودي، أسباب ارتفاع مواد البناء هذا العام كانت بزيادة مشاريع الإسكان، والتسهيلات والقروض البنكية، وارتفاع أسعار المحروقات والنقل، وقلة العمالة.

بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في المشاريع الحكومية والخاصة في مجال الإنشاءات، وارتفاع أسعار المواد الأولية في الإنتاج".