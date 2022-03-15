"ليفاندوفسكي" يفتح باب التكهنات حول مستقبله

لم يعد بقاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ مضمونا عند انتهاء تعاقده مع النادي في صيف 2023، في ظل عدم بدء مفاوضات تجديده حتى الآن.



صاحب الـ33 عاما يحظى باهتمام بعض كبار أوروبا رغم تقدمه في العمر، إلا أن تألقه في آخر موسمين يحول دون النظر إلى سنه بعدما ظفر بجائزة أفضل لاعب في العالم آخر عامين.



ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن ليفاندوفسكي لا يشعر بالرضا بنسبة 100% تحت قيادة المدرب الألماني جوليان ناجلسمان، سواء فيما يتعلق بأسلوب اللعب أو تطور الفريق في عهده.



كما أشارت إلى إمكانية اتخاذ الدولي البولندي قرار بخوض تجربة خارج ملعب أليانز أرينا مثل بعض النجوم الكبار الذين تركوا أنديتهم بعد سلسلة من النجاحات في السنوات الأخيرة.



ويفكر ليفاندوفسكي في خوض مغامرة بأحد الدوريات الأوروبية الأخرى، وهي الفرصة التي قد لا تسنح له كلما تقدم أكثر في العمر، وهو ما يجعل رحيله الصيف المقبل أمرا ممكنا.



ويأتي مانشستر يونايتد على رأس الأندية المهتمة بضم النجم البولندي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.



رغم ذلك، تبقى هناك أسباب تدفع ليفاندوفسكي للبقاء داخل النادي البافاري، أهمها المكانة التي يتمتع بها في البوندسليجا، فضلا عن الراتب الذي يحصل عليه مع فريقه الحالي، والبالغ 25 مليون يورو.



إضافة إلى ذلك، فإن الصعود لمنصات التتويج بقميص بايرن ميونخ أمر مضمون بالنسبة له، لا سيما في ظل هيمنة فريقه على لقب البوندسليجا في السنوات الأخيرة.