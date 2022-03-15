"رواسي فلسطين": فيلم "صالون هدى" يمثّل صورة مسيئة لرواية الشعب الفلسطيني

استنكرت مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام، إنتاج وترويج فيلم "صالون هدى" الذي يمثّل صورة مسيئة لرواية الشعب الفلسطيني، لما تضمنه من مشاهد غير أخلاقية تمسّ تراثنا وهويتنا التاريخية وأبرزها المرأة الفلسطينية أيقونة النضال.

وقالت المؤسسة خلال بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :" نحن في "رواسي فلسطين" نعتبر طرح الفيلم لقضيّة "الابتزاز وإسقاط الفلسطيني في وحل العمالة"، بهذا الأسلوب الرديء وعرضه مشاهد إباحية لا تخدم مضمون العمل، هو خدمة لرواية الاحتلال وحربه الناعمة التي يستخدم فيها أدوات الثقافة والفنون والإعلام لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية ورموزها وأيقوناتها".

وأضافت :" إننا في "رواسي فلسطين" ندعو كافة المسؤولين والجهات الرسمية لعدم التعاطي مع الفيلم، وضرورة سحبه ومقاطعته وإيقافه، والعمل على محاسبة طاقم العمل الذي تسبب بالإساءة للمرأة الفلسطيني التي جسّدت حكاية صبر وصمود في وجه الاحتلال، وشكلّت سنداً قوياً للمقاومة الفلسطينية في كافة مراحلها".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

🔴 بيان صحفي صادر عن مؤسسة رواسي فلسطين

🔹 تستنكر مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام، إنتاج وترويج فيلم "صالون هدى" الذي يمثّل صورة مسيئة لرواية الشعب الفلسطيني، لما تضمنه من مشاهد غير أخلاقية تمسّ تراثنا وهويتنا التاريخية وأبرزها المرأة الفلسطينية أيقونة النضال.

🔹 ونحن في "رواسي فلسطين" نعتبر طرح الفيلم لقضيّة "الابتزاز وإسقاط الفلسطيني في وحل العمالة"، بهذا الأسلوب الرديء وعرضه مشاهد إباحية لا تخدم مضمون العمل، هو خدمة لرواية الاحتلال وحربه الناعمة التي يستخدم فيها أدوات الثقافة والفنون والإعلام لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية ورموزها وأيقوناتها.

🔹 وإننا في "رواسي فلسطين" ندعو كافة المسؤولين والجهات الرسمية لعدم التعاطي مع الفيلم، وضرورة سحبه ومقاطعته وإيقافه، والعمل على محاسبة طاقم العمل الذي تسبب بالإساءة للمرأة الفلسطيني التي جسّدت حكاية صبر وصمود في وجه الاحتلال، وشكلّت سنداً قوياً للمقاومة الفلسطينية في كافة مراحلها.

🔹 كما ونطالب باعتذار واضح من طاقم العمل، وإقرار ميثاق رسمي يحد من تلك الممارسات المسيئة لتاريخنا وحكايتنا العادلة، ونشدد على ضرورة محاسبة كل من ساهم في إنتاج الفيلم ووضع تشريعات قانونية صارمة للمحافظة على صورة شعبنا المناضل.

🔹 وأخيراً، نتوجّه بالتحية والتقدير للمؤسسات والفضائيات الفلسطينية التي عملت على إنتاج مسلسلات درامية تحاكي قصص البطولة والمقاومة، وعلى رأسها قناة الأقصى الفضائية التي تنتج حالياً مسلسل "قبضة الأحرار2022"، وقناة القدس اليوم بمسلسل "شارة نصر جلبوع"، والزملاء في اللجنة التحضيرية لمهرجان العودة الثاني للأفلام، كما ندعو المخرجين وصناع الأفلام الأحرار للعمل على إنتاج أفلام درامية ووثائقية تسلّط الضوء على نضالات المرأة الفلسطينية وتضحياتها، وضرورة توظيف أدوات الثقافة والفنون والسينما لإبراز الرواية الفلسطينية التي تتعرض بشكل مستمر للتشويه والتزييف وقلب الحقائق.

مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون والإعلام

الثلاثاء، 15 مارس، 2022م