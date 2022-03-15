إمساكية شهر رمضان 2022 في الأردن .. موعد أول أيام رمضان

إمساكية شهر رمضان 2022 في الأردن ، وخلال الساعات الماضية انهالت عمليات البحث الواسعة على الانترنت من قبل المواطنين من أجل التعرف على أوقات الصلاة والتي تبدأ من أوقات السحور حتى العشاء ، وفي غضون ذلك قرر فريق فلسطين اليوم وضعها في هذه السطور ، مع ادعية وموعد أول أيام رمضان 2022 في الأردن ، ونشير إلى أن الأهالي في المملكة بدأت في الاستعداد الكبير لاستقبال هذا الشهر الفضيل المبارك .

بعد الحرص الكبير وفرنا لكم إمساكية شهر رمضان 2022 في الأردن بحيث يمكن الاطلاع عليها بكل سهولة تامة في هذا القالب الصحفي المميز ، كما أنه في شهر رمضان يمتاز وفق العادات الأردنية بزيادة صلة الأرحام، وانتشار النشاطات الاجتماعية، ومنها السهرات مع العائلة، والأصدقاء ، ولمعرفة التفاصيل فهي على النحو التالي:

إمساكية شهر رمضان 2022 في الأردن

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:03 ص 06:31 ص 12:47 م 04:20 م 07:04 م 08:34 م

الأثنين 2 04 أبريل، 2022 05:01 ص 06:29 ص 12:47 م 04:20 م 07:05 م 08:35 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:00 ص 06:28 ص 12:47 م 04:20 م 07:05 م 08:35 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:58 ص 06:27 ص 12:46 م 04:20 م 07:06 م 08:36 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:57 ص 06:26 ص 12:46 م 04:20 م 07:07 م 08:37 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:56 ص 06:24 ص 12:46 م 04:20 م 07:07 م 08:37 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 04:54 ص 06:23 ص 12:46 م 04:21 م 07:08 م 08:38 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:53 ص 06:22 ص 12:45 م 04:21 م 07:09 م 08:39 م

الأثنين 9 11 أبريل، 2022 04:51 ص 06:21 ص 12:45 م 04:21 م 07:09 م 08:39 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:50 ص 06:20 ص 12:45 م 04:21 م 07:10 م 08:40 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:48 ص 06:18 ص 12:45 م 04:21 م 07:11 م 08:41 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:47 ص 06:17 ص 12:44 م 04:21 م 07:11 م 08:41 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:46 ص 06:16 ص 12:44 م 04:21 م 07:12 م 08:42 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:44 ص 06:15 ص 12:44 م 04:21 م 07:13 م 08:43 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:43 ص 06:14 ص 12:44 م 04:21 م 07:13 م 08:43 م

الأثنين 16 18 أبريل، 2022 04:41 ص 06:12 ص 12:43 م 04:21 م 07:14 م 08:44 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:40 ص 06:11 ص 12:43 م 04:21 م 07:15 م 08:45 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:39 ص 06:10 ص 12:43 م 04:21 م 07:16 م 08:46 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:37 ص 06:09 ص 12:43 م 04:21 م 07:16 م 08:46 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:36 ص 06:08 ص 12:42 م 04:21 م 07:17 م 08:47 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:34 ص 06:07 ص 12:42 م 04:21 م 07:18 م 08:48 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:33 ص 06:06 ص 12:42 م 04:21 م 07:18 م 08:48 م

الأثنين 23 25 أبريل، 2022 04:32 ص 06:05 ص 12:42 م 04:21 م 07:19 م 08:49 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:30 ص 06:04 ص 12:42 م 04:21 م 07:20 م 08:50 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:29 ص 06:03 ص 12:42 م 04:21 م 07:20 م 08:50 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:28 ص 06:02 ص 12:41 م 04:21 م 07:21 م 08:51 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:26 ص 06:01 ص 12:41 م 04:21 م 07:22 م 08:52 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 04:25 ص 06:00 ص 12:41 م 04:21 م 07:23 م 08:53 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 04:24 ص 05:59 ص 12:41 م 04:21 م 07:23 م 08:53 م

الأثنين 30 02 مايو، 2022 04:23 ص 05:58 ص 12:41 م 04:21 م 07:24 م 08:54 م

امساكية رمضان ٢٠٢٢ الأردن







موعد رمضان 2022 في الأردن

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

عادات وتقاليد الأردن في الأكل

رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2022

وجلب لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عدد مميز من أجمل رسائل التهنئة في شهر رمضان المبارك، وهي التي يتبادلها المسلمون بين بعضهم قبل حلول الشهر، وفي أول أيامه، وهي كالتالي: -

1كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

2مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين

3أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة

وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

4باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود

5من حروف القرآن وكعبة الإسلام أهنيك بقدوم رمضان يا أعز إنسان.

6يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

7كل عام وانت الى الله أقرب، ولفعل الطاعات أسبق، وإلى الجنة أرغب

8مرحبًا بأجمل ليالي السنة، مرحبًا بمن هلّ ودنا، مرحبًا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم، كل عام وأنتم طيبين

9أسأل الله لكم في شهر رمضان، حسنات تتكاثر، وهموم تتطاير، وذنوب تتناثر، وأتقدم لكم بالتهنئة وأتمنى لكم قبول الأعمال وأن تدوموا في أحسن حال

10باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود.

وفي نهاية المقالة التي هي بعنوان متى موعد شهر رمضان 2022 في الكويت نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وكل عام وانت بألف خير .