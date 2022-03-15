أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب في الجزائر وبمختلف عياراته، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعون من التجار والمقبلين عن الزواج.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر الثلاثاء 15 فبراير 2022

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أسعار الذهب اليوم في الجزائر الثلاثاء 15 فبراير 2022

تراجع متوسط أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 15 فبراير/ شباط 2022، بالرغم من صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر الثلاثاء 15 فبراير 2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 8.378 ألف دينار (59.51 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى نحو 7.331 ألف دينار (52.08 دولار).

أسعار الذهب اليوم في الجزائر الثلاثاء 15 فبراير 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما متوسط سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، مساء تداولات اليوم، إلى نحو 6.284 ألف دينار (44.64 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4.887 ألف دينار (34.72 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وتراجع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال التعاملات اليوم، إلى نحو 260.555 ألف دينار (1851 دولارًا)، كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر، إلى نحو 58.647 ألف دينار (416.61 دولار).

أسعار الذهب اليوم في الجزائر الثلاثاء 15 فبراير 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

قفزت أسعار الذهب عالمياً، إلى أعلى مستوى في 8 أشهر اليوم الثلاثاء، وسط عزوف المستثمرين عن الأصول المحفوفة بالمخاطر، وإقبالهم على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، مع تزايد التوتر بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا.