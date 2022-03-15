داخلية غزة تعلن عن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف أسماء جديد للمسافرين وعن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الأربعاء 16 مارس 2022.

وأوضحت الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات: الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/13) هنا ، الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/11) هنا .

ودعت الوزارة، المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وطالبت داخلية غزة، ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما ودعت المسافرين إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.